Guerra in Ucraina, Medici Senza Frontiere lancia l’allarme: “Gravi difficoltà nell’assistenza ai civili” (Di venerdì 24 marzo 2023) Ultimi aggiornamenti dalla Guerra in Ucraina, dove si è giunti al giorno 394 del conflitto. Bombe russe sono piovute su quattro comunità nella regione di Sumy: lo riporta il Kiev Independent, che cita fonti interne all’amministrazione regionale. Secondo quanto riportato, le forze di Mosca si sono concentrate sulle comunità di Novoslobidske, Bilopillia, Velyka Pysarivka e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Ultimi aggiornamenti dallain, dove si è giunti al giorno 394 del conflitto. Bombe russe sono piovute su quattro comunità nella regione di Sumy: lo riporta il Kiev Independent, che cita fonti interne all’amministrazione regionale. Secondo quanto riportato, le forze di Mosca si sono concentrate sulle comunità di Novoslobidske, Bilopillia, Velyka Pysarivka e ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #23marzo Prima che uscisse in libreria, il libro di Abelow su guerra Ucraina è stato bocciato dagli opinionisti con… - MarcoFattorini : La premier finlandese Sanna Marin non esclude l'invio di caccia: «L'Ucraina dev'essere in grado di spingere le trup… - putino : L'Occidente deve prepararsi a fornire assistenza militare a lungo termine e su scala industriale all'Ucraina, ha di… - stressff : RT @MarcoFattorini: La premier finlandese Sanna Marin non esclude l'invio di caccia: «L'Ucraina dev'essere in grado di spingere le truppe r… - gnaojones : @AlbertoPoloni5 @putino Non hai capito niente. La Russia usa i proiettili all'uranio impoverito fin dall'inizio del… -