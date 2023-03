Guerra dei chip, non contano solo i nanometri (Di venerdì 24 marzo 2023) Nei mesi scorsi, molto è stato discusso sulle conseguenze della penuria di microchip, soprattutto quelli leading edge (dai 7 ai 5 nanometri, e oltre). Asset strategici che sono diventati oggetto di investimenti pubblici e privati (come lo US chips Act), nel tentativo da un lato di catturare una crescita imponente del mercato – con la domanda proveniente dai settori tecnologici di frontiera, come AI, 5G, supercalcolo, cloud computing e IoT – dall’altra dalla necessità di rafforzare la sicurezza delle forniture con nuove capacità manifatturiere tra Stati Uniti ed Unione europea. Inoltre, la competizione tra Usa e Cina, con l’imposizione delle restrizioni all’export di tecnologia americana che ora vede i principali hub della catena del valore dei semiconduttori allineati con l’alleato statunitense, ha spostato l’attenzione principalmente ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 marzo 2023) Nei mesi scorsi, molto è stato discusso sulle conseguenze della penuria di micro, soprattutto quelli leading edge (dai 7 ai 5, e oltre). Asset strategici che sono diventati oggetto di investimenti pubblici e privati (come lo USs Act), nel tentativo da un lato di catturare una crescita imponente del mercato – con la domanda proveniente dai settori tecnologici di frontiera, come AI, 5G, supercalcolo, cloud computing e IoT – dall’altra dalla necessità di rafforzare la sicurezza delle forniture con nuove capacità manifatturiere tra Stati Uniti ed Unione europea. Inoltre, la competizione tra Usa e Cina, con l’imposizione delle restrizioni all’export di tecnologia americana che ora vede i principali hub della catena del valore dei semiconduttori allineati con l’alleato statunitense, ha spostato l’attenzione principalmente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 7600 militari italiani ammalati di #cancro, dei quali 400 morti a causa dell'#URANIOImpoverito e oggi siamo dalla s… - BelpietroTweet : L’arrivo in Ucraina dei famigerati proiettili scatena i giornalisti con l’elmetto. Per Fubini «non c’è certezza» ch… - MarcoFattorini : A Kharkiv c’è il cimitero dei missili russi: oltre mille ordigni tra cui bombe a grappolo. Un deposito a cielo aper… - Mordor1387 : l'occupante è venuto a vedere i suoi compatrioti morti che sono stati bruciati a morte in un carro armato distrutto… - DisAllineato2 : RT @OrtigiaP: UTILI IDIOTI.. forse inutili servi, coloro che arrivano a negare la pericolosità devastante dell'uranio impoverito per giusti… -