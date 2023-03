Grosso upgrade per i Samsung Galaxy S23 | cosa potrebbe contenere

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il colosso di Seul starebbe testando un grande aggiornamento per iS23: il leaker Ice universe lo ha ribadito, ancora una volta, su Twitter, affermando che l’in questione dovrebbe arrivare a bordo degli attuali top di gamma sudcoreani entro la fine del mese in corso. Gli sviluppatori starebbero lavorando alla risoluzione di alcuni bug riscontrati suiS23, che saranno probabilmente contenuti nella versione firmware S918BXXU1AWC6/S918BOXM1AWC6/S918BXXU1AWC6 (dovrebbe essere questa la versione firmware in questione). Non sappiamo ancora dirvi quali miglioramentieffettivamente apportare l’aggiornamento, ma qualci dice si tratti di interventi considerevoli dal momento che gli sviluppatori hanno deciso di scomodarsi per ...