Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Grave incidente stradale nel Vercellese, due morti - TuttoSuMilano : Grave incidente a Pozzo D'Adda (#Milano): due morti - germanshepard8 : #24marzo 1969. Grave incidente d'auto per Abebe Bikila. Il podista etiope due volte vincitore della maratona olimpi… - infoitinterno : Grave incidente a Pozzo D'Adda (Milano): due morti - infoitinterno : Grave incidente nel salernitano: una giovane perde la vita -

Il piùè un uomo di 45 anni, colpito alle gambe mentre si trovava a bordo del mezzo da cui è ... Sul posto dell'insieme alle ambulanze e l'auto medica del 118 anche i vigili del fuoco e ...AGI - Gravissimostradale questa mattina sulla strada provinciale 11, nel territorio del comune di San Germano Vercellese . Secondo le prime informazioni ci sarebbero quattro veicoli coinvolti: due auto, un ...Tragedia ieri nel Biellese. Un uomo è caduto da un'altezza di circa tre metri ed è rimasto ferito, per fortuna - stando ai primi accertamenti - in modo non. L'su lavoro è avvenuto ieri, giovedì 23 marzo, alle 11 a Lessona dove l'uomo era impegnato in un lavoro di restauro. Per cause ancora in corso di accertamento, l'operaio ha ad un ...

Grave incidente a Pozzo D'Adda (Milano): due morti MilanoToday.it

È di due morti e quattro feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto questa mattina intorno alle 8 lungo la strada che da San Germano Vercellese porta a Vercelli all’altezza della deviazione per ...Grave incidente stradale oggi, 24 marzo, alle 11,15 in via Eremitani a Padova in pieno centro. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, un'auto transitando lungo la centralissima ...