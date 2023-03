Grave incidente, auto contro moto: centauro in codice rosso (Di venerdì 24 marzo 2023) Grave incidente su via Montegiove nuovo nel territorio comunale di Genzano. Il sinistro si è verificato stamattina e a scontrarsi sono stati una moto CBR 600 in sella alla quale viaggiava un 35enne di Aprilia e una Fiat Punto, guidata da una 50enne di Genzano. Ancora al vaglio degli uomini della Polizia locale l’esatta dinamica dell’incidente, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che il centauro viaggiasse in direzione Genzano centro, mentre l’auto stesse svotando per immettersi sulla strada anche lei in direzione Genzano. Di certo ad avere la peggio è stato proprio il centauro che, a causa dell’urto, è sbalzato dalla moto per finire contro la Fiat e poi cadere rovinosamente a terra. Il 35enne è stato elitrasportato al san ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023)su via Montegiove nuovo nel territorio comunale di Genzano. Il sinistro si è verificato stamattina e a scontrarsi sono stati unaCBR 600 in sella alla quale viaggiava un 35enne di Aprilia e una Fiat Punto, guidata da una 50enne di Genzano. Ancora al vaglio degli uomini della Polizia locale l’esatta dinamica dell’, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che ilviaggiasse in direzione Genzano centro, mentre l’stesse svotando per immettersi sulla strada anche lei in direzione Genzano. Di certo ad avere la peggio è stato proprio ilche, a causa dell’urto, è sbalzato dallaper finirela Fiat e poi cadere rovinosamente a terra. Il 35enne è stato elitrasportato al san ...

