Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon stanca di Oriana Marzoli: "Ora che non c'è Antonella Fiordelisi se la prende con me" (Di venerdì 24 marzo 2023) Nikita Pelizon infastidita dagli atteggiamenti assunti da Oriana Marzoli nei suoi confronti al Gf Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 24 marzo 2023)infastidita dagli atteggiamenti assunti danei suoi confronti al Gf Vip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - sonietta222 : @AntonelliCatia @GrandeFratello Si certo, ma io parlo per esperienza personale mia e di messaggi così se non peggio… - estercosefutili : RT @Patri27102022: Oh no! Ma lei è educata! Lei è solo stressata! Ma chi volete prendere in giro? Lei è così: arrogante,irrispettosa,volgar… -