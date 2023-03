Grande Fratello Vip 7, parla Clizia Incorvaia: «Tavassi e Micol sono molto carini. Antonella? Arrogante e aggressiva» (Di venerdì 24 marzo 2023) Intervistata da Casa Chi, l'ex vippona spende delle bellissime parole per sua sorella e per il suo avvicinamento a Edoardo mentre condanna senza appello Antonella Fiordelisi Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 marzo 2023) Intervistata da Casa Chi, l'ex vippona spende delle bellissime parole per sua sorella e per il suo avvicinamento a Edoardo mentre condanna senza appelloFiordelisi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - GoFigureee : RT @debohstardust: Il grande fratello elogia onestini poi si vede che non voleva essere di parte (perché non lo è mai) e cancella il tweet.… - cuffini_lucia : @martiraranans Ma se è squalificato come fa ad andare in finale, a meno che il grande fratello non decida di ammett… -