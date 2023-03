Grande attesa per VitignoItalia 2023, a maggio Napoli capitale del vino (Di venerdì 24 marzo 2023) Domenica 14 e lunedì 15 maggio: sono queste le date ufficiali di VitignoItalia 2023, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani ormai da anni punto di riferimento nel calendario degli eventi legati al mondo del vino. Tante le conferme, a partire dai numeri: 250 aziende, oltre 1500 etichette, uno straordinario parterre di cantine e territori in grado di fare di Napoli, per due giorni, la capitale italiana del vino. Così come rimane un calendario fitto di incontri, degustazioni, workshop e approfondimenti sulle più importanti tematiche del settore. Ma non mancano le novità per questa che è la diciassettesima edizione della manifestazione. A partire dal cambio di sede. “Una scelta obbligata, dal momento che per il prossimo futuro Castel dell’Ovo sarà ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 marzo 2023) Domenica 14 e lunedì 15: sono queste le date ufficiali di, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani ormai da anni punto di riferimento nel calendario degli eventi legati al mondo del. Tante le conferme, a partire dai numeri: 250 aziende, oltre 1500 etichette, uno straordinario parterre di cantine e territori in grado di fare di, per due giorni, laitaliana del. Così come rimane un calendario fitto di incontri, degustazioni, workshop e approfondimenti sulle più importanti tematiche del settore. Ma non mancano le novità per questa che è la diciassettesima edizione della manifestazione. A partire dal cambio di sede. “Una scelta obbligata, dal momento che per il prossimo futuro Castel dell’Ovo sarà ...

