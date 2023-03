GP Portogallo | Libere 2 MotoGP | super Miller | poi Vinales e Bagnaia

(Di venerdì 24 marzo 2023) Sembravano stregate, ma alla fine Dorna è riuscita a portare a termine la seconda sessione delle prove di Portimao. Il GPha appena archiviato le2 dellache sono passate attraverso forche caudine che hanno tremendamente rallentato il loro svolgimento in virtù delle due bandiere rosse sventolate in pista: il primo vessillo cremisi si è palesato dopo il calo di corrente, mentre il secondo sbandieramento è giunto dopo l’incidente di Pol Espargarò che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze eccessive sul centauro di GasGas. In mezzo a questo mare d’imprevisti è uscito leader Jackdi KTM che si è messo alle spalle Maverickdi Aprilia e Francescodi Ducati. Buona la prova di Luca Marini, giunto quarto su Mooney VR46 Racing. GP ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ???????? ?????????????? ???????????? ???? ?????????? ???? ???????????? ?? ?????? ??:????.??????, ?????????????? ???? ?????? ?? ???????????? Pecco e Quartararo in Top 10 ?… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto Gp: Portogallo, Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia terzo - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto Gp: Portogallo, Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia terzo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto Gp: Portogallo, Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia terzo - napolimagazine : Moto Gp: Portogallo, Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia terzo -

E' Jack Miller il più veloce nella prima giornata di provedel gp del, prova che apre a Portimao il motomondiale. Il pilota della KTM ha realizzato il nuovo record della pista in 1:37.709, precedendo l'Aprilia di Vinales (+0.037). Terzo ...MotoGP GP2023, la classifica al termine delle PL2 Un'ora diche alla fine si riduce al quarto d'ora successivo alla seconda bandiera rossa, provocata da un incidente di Pol Espargaró. Una ...Brutto incidente per Pol Espargaró, soccorso in pista e portato all'ospedale di Faro per accertamenti (è sempre rimasto cosciente) I risultati delle2 a Portimao 1 J. MILLER 1:37.709 2 ...

MotoGP 2023, oggi le prove libere del GP Portogallo a Portimao ... Sport Fanpage

Il motomondiale prende il via e anche la classe regina scende in pista. Conclude le FP1 in testa Alex Marquez seguito dal pilota Honda Mir e terzo Marini. Ecco alcuni scatti più belli ...PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – La Ktm dell’australiano Jack Miller (Red Bull) ha fatto segnare il miglior tempo (1’37709) nelle seconde prove libere del Gran Premio del Portogallo, prova ...