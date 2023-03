Gomorra ai tempi di Mare Fuori: il video parodia mostra Gennaro e Ciro in crisi di popolarità (Di venerdì 24 marzo 2023) La popolarità di Mare Fuori crea dei problemi a Ciro e Gennaro di Gomorra nel nuovo divertente video parodia dei The CereBros. Il collettivo The CereBros ha realizzato una nuova parodia di Gomorra, questa volta ispirato alla popolarità di Mare Fuori. Nel video Gennaro e Ciro sono in crisi a causa del successo della serie che sta registrando record di ascolti, temendo di essere stati dimenticati a causa dei ragazzini che stanno dominando l'attenzione degli spettatori italiani. Il video Gomorra ai tempi di Mare Fuori ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 marzo 2023) Ladicrea dei problemi adinel nuovo divertentedei The CereBros. Il collettivo The CereBros ha realizzato una nuovadi, questa volta ispirato alladi. Nelsono ina causa del successo della serie che sta registrando record di ascolti, temendo di essere stati dimenticati a causa dei ragazzini che stanno dominando l'attenzione degli spettatori italiani. Ilaidi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Gomorra ai tempi di Mare Fuori: il video parodia mostra Gennaro e Ciro in crisi di popolarità #ai #Gomorra #tempi… - Eiza0025 : RT @silvia_spataro: @Gigadesires Ricordate cosa successe a Sodoma e Gomorra o ai tempi di Noè? Dio farà molto peggio. Purtroppo tutti credo… - colmissima : State di nuovo parlando in napoletano come ai tempi di Gomorra, anche se siete di Sondrio. - edoardo_ferro : @Oriundo741 @robertosaviano @Corriere Madonna se hai ragione ho visto ai tempi di quello schifo chiamato gomorra (… - silvia_spataro : @antonelloquart1 @mircoDmirco Esatto. Ai tempi di Noè e Sodoma/Gomorra non esistevano gli abomini di oggi: eppure… -