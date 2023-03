Golf | Jonsson Workwear Open 2023 | Bachem guida su Valimaki e Langasque

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 marzo 2023) Si è concluso negli scorsi minuti il secondo giro dell’ultimo torneo del DP World Tour 2022-prima del Masters di Augusta, lo. Un tedesco si issa al comando un po’ a sorpresa: si tratta di Nick, uno dei debuttanti sul circuito quest’anno dopo le soddisfazioni sul Challenge Tour 2022. Per lui -6 di giornata (66 colpi) e -13 totale: oggi assomma otto birdie e due bogey. Seconda posizione per il finlandese Samie il francese Romain, entrambi in forte recupero (rispettivamente di 13 e 26 posti): -12 il loro score totale. Per il transalpino anche due eagle a coronamento di una giornata spettacolare., WGC-Dell Technologies Match Play: Scheffler, Rahm e McIlroy vincono, sorprese in ...