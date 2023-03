Gli Usa troppo forti anche per Xi Jinping | guerra | tutto passa per Washington

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) L'incontro tra Xie Vladimir Putin è stato un mezzo fallimento per entrambi: per il presidente cinese che con la Russia, e l'Ucraina, contava in qualche modo di ripetere l'exploit tra Arabia Saudita e Iran e invece è tornato a casa con tante belle parole e un pugno di mosche in mano; e per quello russo che con il suo atteggiamento insolitamente ossequente ha sancito la totale sottomissione del suo Paese alla Cina, uno status quo già evidente nei fatti ma ora sancito da parole, immagini e contratti che rimarranno scolpiti nella storia. Loro la chiamano «amicizia senza limiti» perfino «superiore alle normali cooperazioni internazionali», che «non costituisce un blocco e non è diretta contro terzi» e per tale motivo più forte perché sincera. Un'amicizia “ideale” insomma, sostenuta da un'indubbia affinità personale tra i due statisti, ma che in realtà è strumentale ...