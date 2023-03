Gli hikikomori in Italia stanno aumentando | sono oltre 50mila

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ansia e frustrazione nell'avere rapporti diretti con i propri coetanei e con gli adulti: sarebbero queste le principali motivazioni che spingono sempre più giovani a isolarsi dalla società per mesi e mesi. A rivelarlo è una ricerca condotta dal Cnr-Ifc

L'esercito (in crescita) degli Hikikomori in Italia Fondazione Umberto Veronesi

Il fenomeno nato in Giappone negli ultimi anni sta dilagando anche in Europa e si è acuito con il lockdown. Sicilia una delle regioni più attive, c’è anche la Calabria. In Italia oltre 100mila casi ...Quando si parla di pet therapy, o meglio, di intervento assistito con gli animali (Iaa), si fa riferimento a una co-terapia che facilita e rafforza le terapie tradizionali soprattutto nei ...