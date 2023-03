Gli hacker attaccano ancora i siti istituzionali Ma il governo preferisce assumere un ‘non tecnico’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) Le battaglie finiscono e le guerre non sempre hanno una vera e propria linea del traguardo. I conflitti cibernetici non sono scontri episodici e hanno la tendenza a ristagnare segnalando al massimo qualche picco su un “elettrocardiogramma” caratterizzato da una certa turbolenza per le costanti variazioni di fronte e di attori. Non a caso chi conosce queste cose, non solo per sentito dire,parlare di “cyberwarfare” anziché adoperare il più diffuso etimo “cyberwar”. La predilezione per il termine che indica una condizione permanente di belligeranza non è un vezzo. E’ qualcosa di immanente con cui si è costretti a convivere e per il quale sarebbe indispensabile acquisire i dovuti anticorpi. La cronicità del problema non è mai stata presa in debita considerazione. Ci si è sempre occupati, e pure in modo maldestro, delle manifestazioni acute allarmandoci ...