Gli Emirati Arabi Uniti lanciano la cripto di Stato

(Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Tra i principali hubdell’Asia occidentale, glisi confermano all’avanguardia per quanto riguarda le innovazioni a tema Web3. La banca centrale del Paese, la Cbuae, ha infatti annunciato il lancio del Digital Dirham, la nuova valuta digitale di. Il progetto, che prevede una fase di sperimentazione della durata di 15 mesi e si inserisce nel quadro del programma Fit (Financial Infrastructure Transformation), sarà realizzato grazie al supporto di G42 Cloud e R3, pronte a mettere a disposizione personale e strutture. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

(Adnkronos) - Tra i principali hub cripto dell'Asia occidentale, gli Emirati Arabi Uniti si confermano all'avanguardia per quanto riguarda le innovazioni a tema Web3. La banca centrale del Paese, la ...