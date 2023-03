Gli attori italiani all’attacco di Netflix, parte la causa sugli stipendi: «Ci paga poco e tace sulle visualizzazioni» (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo mesi di richieste e trattative per compensi «equi e proporzionati», gli attori italiani della società Artisti 7607 hanno deciso di fare causa contro Netflix al Tribunale di Roma. Neri Marcoré, Elio Germano, Michele Riondino, Claudio Santamaria, Alberto Molinari, Carmen Giardina si espongono contro il colosso della televisione in streaming in protesta contro compensi totalmente «inadeguati rispetto ai film e alle fiction che trasmette». Artisti 7607 pensa che Netflix «butti la palla in tribuna»: al centro delle accuse la non condivisione da parte della società delle informazioni riguardo a quante persone guardino un film, una serie o una fiction sia in Italia che all’estero e delle cifre che riesce a guadagnare sui singoli progetti. Omissione che permetterebbe a ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo mesi di richieste e trattative per compensi «equi e proporzionati», glidella società Artisti 7607 hanno deciso di farecontroal Tribunale di Roma. Neri Marcoré, Elio Germano, Michele Riondino, Claudio Santamaria, Alberto Molinari, Carmen Giardina si espongono contro il colosso della televisione in streaming in protesta contro compensi totalmente «inadeguati rispetto ai film e alle fiction che trasmette». Artisti 7607 pensa che«butti la palla in tribuna»: al centro delle accuse la non condivisione dadella società delle informazioni riguardo a quante persone guardino un film, una serie o una fiction sia in Italia che all’estero e delle cifre che riesce a guadagnare sui singoli progetti. Omissione che permetterebbe a ...

