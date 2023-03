Gli ascolti di giovedì 23 marzo 2023

(Di venerdì 24 marzo 2023) I dati di ieri sera Nella serata di ieri,23, su Rai1 l’incontro di calcio per le qualificazioni agli Europei tra Italia e Inghilterra ha coinvolto 7.151.000 spettatori pari al 33.5%. Su Canale5 Cambio tutto in prima visione ha raccolto davanti al video 2.252.000 spettatori con il 12.3%. Su Rai2 Quello che veramente importa ha ottenuto 1.090.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Il cacciatore e la regina di ghiaccio ha intrattenuto 892.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 890.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.080.000 spettatori con il 7.7% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fiorellinas : @Fiorello @ViVaRai2Off Congratulazioni per gli ottimi ascolti di #Vivarai2 ed un grande applauso a noi che vi segu… - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri (giovedì 23 marzo 2023) li trovate qui ?? - Anna50732053 : @MasterAb88 Gli ascolti bassi de #Ilparadisodellesignore secondo alcuni fan di Rai1 sono dovuti al 'successo' di Di… - gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno , @altrogiornorai1 e a @serenabortone @domenicomarock @lucarosini2 @valerioscarponi… - maggietv77 : @Alfons0Party forax menomale che dall'altra parte c'e' l'insostituibile serenissima con gli ascolti piu' alti degli… -

Botto per la nazionale su Rai 1: eccodel 23 marzo 2023 con oltre 7 milioni di spettatori per ...Se anche si azzerasserooneri di sistema , considerato che oraoneri sul gas sono ... Adoc: GovernoAssociazioni consumatori L'Adoc ha accolto positivamente l'eventuale conferma dell'Iva ...I 261 milioni di minuti di visione equivalgono a una media di circa 4,75 milioni di account HBO Max che hanno guardato l'episodio domenica sera (lineari per il canale via cavo dicono che ...

L'ultima puntata di Mare Fuori 3 chiude in rialzo, chi ha vinto gli ascolti tv del 22 marzo Fanpage.it

Per un ragazzo della sua età non sono proprio gli ascolti più classici. Per questo gli abbiamo chiesto dieci di culto degli anni '70 – un decennio cui musicalmente è molto legato – che consiglierebbe ...Botto per la nazionale su Rai 1: ecco gli ascolti del 23 marzo 2023 con oltre 7 milioni di spettatori per l'Italia C’era da aspettarsi ascolti da record per la serata del 23 marzo 2023 con la partita ...