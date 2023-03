Gli alunni di Mottola alle prese con il “Concerto della Passione” (Di venerdì 24 marzo 2023) Ritorna il ciclo di concerti nel periodo quaresimale organizzati dall’orchestra giovanile dell’istituto comprensivo “A. Manzoni” di Mottola, guidati dal prof. Giuseppe Latorrata e dalla prof.ssa Angela Semeraro. Il Concerto della Passione è ormai alla sua decima edizione. Per gli alunni è un’esperienza didattica altamente formativa. I musicisti in erba con i clarinetti e il loro docente Giovanni Ventura dell’istituto comprensivo “l. Settembrini” di Nova Siri (scuola gemellata con Mottola) e con i “cantori di Mottola” eseguiranno un momento di preghiera e meditazione in musica. Appuntamento quindi il 28 marzo alle ore 20:00 presso la Parrocchia convento “Cristo Re” in Martina Franca; il 29 marzo alle ore 19.30 presso ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 24 marzo 2023) Ritorna il ciclo di concerti nel periodo quaresimale organizzati dall’orchestra giovanile dell’istituto comprensivo “A. Manzoni” di, guidati dal prof. Giuseppe Latorrata e dalla prof.ssa Angela Semeraro. Ilè ormai alla sua decima edizione. Per gliè un’esperienza didattica altamente formativa. I musicisti in erba con i clarinetti e il loro docente Giovanni Ventura dell’istituto comprensivo “l. Settembrini” di Nova Siri (scuola gemellata con) e con i “cantori di” eseguiranno un momento di preghiera e meditazione in musica. Appuntamento quindi il 28 marzoore 20:00 presso la Parrocchia convento “Cristo Re” in Martina Franca; il 29 marzoore 19.30 presso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WalterStafoggia : SCANDALOSO, mostrare una foto di un Santo a scuola!! Peró, gli stessi bambini e genitori, non hanno problemi, ad… - steveross75 : @cominif Se 'gli alunni' sono l'insieme classe, i compagni, di grazia, chi sarebbero? Poi dice dei danni della scuola italiana. - maggiorefantasm : @a_smeriglia E' stato provocato, tutti gli altri alunni erano per la limitazione delle armi ai civili, quei maledetti hippies. - sherazadswift : okay hanno tolto le mascherine al pubblico, quindi possiamo smetterla di mettere 10 metri tra i ragazzi e gli alunn… - Lily_Anna2103 : @ilDiozzi Insegnando alle medie riesco ancora a prendermi la responsabilità di accompagnare gli alunni senza troppa… -