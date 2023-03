Giuliacci | il terribile avvertimento agli italiani | cosa sta per accadere

Leggi su tvzap

Social. Meteo. Mario Giuliacci è un meteorologo e personaggio televisivo italiano. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato in Fisica presso l'Università degli Studi La Sapienza a Roma ed entra nel Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Dal 1983 al 1990 dirige, come colonnello, il Centro meteorologico di Milano Linate, uno dei principali centri meteorologici dell'Aeronautica Militare. Dal 1997 al 2010 ha condotto le previsioni del tempo del TG5 delle ore 8 e delle ore 20. Ora attraverso il suo sito continua a dare consigli meteo: ecco le sue ultime previsioni.