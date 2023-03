Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tizio8020 : RT @vlastablom: David Rossi: la Camera da l'ok alla commissione di inchiesta - Toscana - - sabrinaEx5S : RT @vlastablom: David Rossi: la Camera da l'ok alla commissione di inchiesta - Toscana - - marsion65 : RT @vlastablom: David Rossi: la Camera da l'ok alla commissione di inchiesta - Toscana - - sostengoi40 : RT @vlastablom: David Rossi: la Camera da l'ok alla commissione di inchiesta - Toscana - - paoloferrarelli : RT @vlastablom: David Rossi: la Camera da l'ok alla commissione di inchiesta - Toscana - -

Dopo l'udienza che si è tenuta stamani all'ospedale San Paolo di Milano, idella sorveglianza avranno cinque giorni di tempo per decidere sull'istanza. I, hanno valutato che il suo ...si riservano La presidente del Tribunale di Sorveglianza Giovanna Di Rosa e la magistrata ... componenti togati del collegio di cui fanno parte anche due esperti, sono entrate indi ...... sono entrate indi Consiglio. Il deposito della decisione - da quanto appreso - non è atteso nella giornata di venerdì 24. Ihanno un termine di 5 giorni per sciogliere la riserva con ...

Giudici in Camera di Consiglio per decidere sui domiciliari per Cospito TGLA7

I giudici si sono riservati al termine dell'udienza in ospedale. Hanno tempo cinque giorni per decidere dopo la camera di consiglio. Per la Procura generale, quindi, Cospito deve rimanere in stato di ...I giudici di Milano dovranno decidere nei prossimi cinque giorni in merito alla richiesta di domiciliari avanzata dall'anarchico in sciopero della fame da mesi ...