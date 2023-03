Giudice della gara di ballo, la ballerina preferita di Alessandra Celentano torna al talent che l'ha resa famosa (Di venerdì 24 marzo 2023) Ci sono trampolini di lancio che non possono essere dimenticati. E dove, a volte, è bello tornare. Così è per Anbeta Toromani, ballerina di danza classica ed ex allieva di Amici che, a distanza di anni, torna lì dove tutto è iniziato. La star della danza, infatti, è riapparsa nel talent condotto da Maria De Filippi nei panni di Giudice della gara di ballo, valutando le performance dei ragazzi e stilando classifiche. “Amici 2023”, il Serale: concorrenti, giudici, squadre guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 marzo 2023) Ci sono trampolini di lancio che non possono essere dimenticati. E dove, a volte, è bellore. Così è per Anbeta Toromani,di danza classica ed ex allieva di Amici che, a distanza di anni,lì dove tutto è iniziato. La stardanza, infatti, è riapparsa nelcondotto da Maria De Filippi nei panni didi, valutando le performance dei ragazzi e stilando classifiche. “Amici 2023”, il Serale: concorrenti, giudici, squadre guarda le foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Un'altra grande impresa della procura di Genova (vedi caso 49 milioni). Vediamo il giudice che dice.… - mirkonicolino : (#Repubblica) Oggi il verdetto del giudice sportivo sul derby della Capitale, ma intanto tra gli addetti ai lavori… - giudice_flora : RT @giuseppelandi: Slava Ukraina! Continuate ad inviare aiuti a Zelensky. Il capo della Banca Nazionale Ucraina, Andrey Pyshniy, fotografa… - CanzanoBarbara : ? SUB TUTELA DEI S. T. D. E DELLA B. V. M. GIUDICE ROSARIO ANGELO LIVATINO UOMO LAICO MARTIRE PER LA GIUSTIZIA IND… - giudice_flora : RT @GrandeP70338720: La storia dell'Uranio Impoverito dovrebbe farvi capire che il fine 'più alto' di 'far vincere l'Ucraina' è talmente i… -