Giro di Catalogna 2023 | cambia il percorso della sesta tappa | cancellata l’ultima salita

(Di venerdì 24 marzo 2023) Variazione importante per lae penultimadeldi. Dopo la giornata di oggi, che si concluderà con l’arrivo indi Lo Port, la frazione di domani si proponeva come alquanto insidiosa fra tanti piccoli saliscendi e due GPM situati negli ultimi 40 chilometri, l’Alt de la Creu d’Aragall (5 km al 5,8%) e l’Alt de Fontpineda, rampa da 3300 metri al 6,3% ma con punte del 18%. La direzione corsa ha invece deciso di eliminare la seconda ascesa. La motivazione utilizzata è quellasicurezza, come affermato nel profilo Twittercorsa. Subito dopo ladell’Alt de Fontpineda, che sarebbe terminata a poco più di 13 chilometri dal traguardo, i corridori avrebbero dovuto affrontare una discesa ...

Kaden Groves vince allo sprint la quarta tappa deldella, la Llivia - Sabadell di 188 km. L'australiano della Alpecin - Deceuninck si impone davanti al francese Bryan Coquard (Cofidis) e al neozelandese Corbin Strong (Israel - Premier ...L'australiano Kaden Groves , 25 anni, alfiere della Alpecin, ha vinto in volata la quarta tappa deldi. Una volata di potenza. Ha superato Coquard negli ultimi 20 metri quando sembrava che il velocista della Cofidis avesse in pugno la vittoria. Terzo Strong, quarto Schelling ,quinto ...L'australiano Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck) ha vinto in volata la quarta tappa deldella, la Llivia - Sabadell di 188,3 chilometri. Groves si è imposto sul francese Bryan Coquard e sul neozelandese Corbin Strong. Decimo posto per il migliore degli italiani, Simone ...

Giro di Catalogna, Ciccone vince la 2^ tappa. Battuti Roglici ed Evenepoel allo sprint Sky Sport

Variazione importante per la sesta e penultima tappa del Giro di Catalogna 2023. Dopo la giornata di oggi, che si concluderà con l’arrivo in salita di Lo Port, la frazione di domani si proponeva come ...Si corre oggi, venerdì 24 marzo, la quinta tappa della Volta a Catalunya 2023. In quella che si sta delineando come un delle edizioni più entusiasmanti ed incerte degli ultimi anni, si arriva a quella ...