Girata la boa dei 45 anni | lo stile resta super cool con il completo pantalone colorato ma elegante

Leggi su iodonna

(Di venerdì 24 marzo 2023) Diva di Hollywood, stella di Broadway, regina del tailleur. Jessica Chastain è la star da cui prendere lezione per non commettere errori nell’abbinamento della giacca con pantaloni colorati. Tre look dell’attrice americana da replicare nella Primavera 2023. 5 look per spezzare il tailleur PE23 guarda le foto Jessica Chastain punta sul tailleur donna ton sur ton Alta un metro e 65 circa, l’attrice nata a Sacramento il 24 marzo 1977 è attualmente una delle star più eleganti in circolazione. Sul profilo Instagram della celebrity stylist Elizabeth Stewart si può fare un rapido ripasso dei suoi – molti – ...