Giovani senza telefono | benvenuti nel “Luddite club”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Prospect Park è uno dei cuori verdi di Brooklyn, che si estende per 237 ettari tra sculture, ponti, un orto botanico, cascate, archi, piste per fare jogging e campi da baseball. Al suo interno sorge anche l’ultima foresta rimanente del quartiere hipster di New York, dove ogni domenica si riunisce un gruppo di circa 25 liceali, vestiti con abiti larghi, comodi e sportivi. Sdraiati sulle amache o stesi in cerchio sulle foglie secche, si differenziano dagli altri adolescenti perché, quando cala la sera, è più difficile guardarli in viso tra gli arbusti: i loro volti non sono illuminati dallo schermo di un iPhone. Hanno deciso di abbandonare gli smartphone circa due anni fa, dopo aver sofferto gli effetti dell’iper connessione durante la pandemia, quando la precostante sui social ha assorbito ogni aspetto della loro vita, con effetti allarmanti sul modo di vivere la ...