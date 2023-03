Giovane ucciso | il teste | “Ha sparato un biondino con i capelli corti”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono vari i testimoni chiave dell’omicidio di Francesco Pio Maimone, il 18enneda un colpo di pistola mentre mangiava noccioline con gli amici, sul lungomare di Napoli, la notte tra domenica e lunedì scorsi. Forniscono indicazioni precise che, affiancate ai video acquisiti e agli accertamenti della Squadra Mobile, praticamente non lasciano dubbi sull’autore del folle gesto, compiuto per una scarpa sporcato dopo che gli avevano pestato un piede. Da martedì con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalle modalità mafiose (ratificata dal gip ieri) è chiuso nel carcere di Secondigliano un quasi omonimo della vittima: il 19enne Francesco Pio Valda. C’è chi ha visto “una persona tutta vestiva di nero” che “esplodeva più di un colpo di pistola” tra la folla presente prima di allontanarsi “repentinamente in via Caracciolo in ...