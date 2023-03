Giornate Fai di Primavera 2023 | quando serve prenotare Tutte le informazioni utili - Magazine

(Di venerdì 24 marzo 2023) Sabato 25 e domenica 26 saranno visitabili 750 siti in 400 città d'Italia. Il ministro Sangiuliano: 'Occasione ...

Sabato 25 e domenica 26 saranno visitabili 750 siti in 400 città d'Italia. Il ministro Sangiuliano: 'Occasione ...Savonese . La rievocazione storica della Coppa Milano - Sanremo, il ritorno dei trekking urbani alla scoperta delle bellezze culturali di Savona, ledi Primavera, l'appuntamento con la criminologa Bruzzone, la riapertura dei giardini di Villa della Pergole che fa immergere nei colori e nei profumi di cascate di glicini. Questi sono ...Anche Camera Marche partecipa all'appuntamento delledi Primavera aprendo, su iniziativa del presidente Gino Sabatini , la Loggia dei Mercanti di Ancona. Dalle ore 15 alle ore 18 di domenica 26 marzo sarà possibile visitare, nell'ambito del ...

Giornate Fai di primavera, ecco i luoghi aperti in Toscana LA NAZIONE

Roma, 24 marzo 2023 - Giornate Fai di primavera 2023: per il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano "sono un’occasione imperdibile per riscoprire e vivere una parte di quell’immenso patrimonio ...“Siamo davvero orgogliosi, come Fondazione Ebris, di partecipare a questo importante evento - ha affermato il dottor Giulio Corrivetti, vicepresidente del CdA della Fondazione Ebris – Queste due ...