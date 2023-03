Giornate Fai a Fondi: porte aperte a Villa Purificato (Di venerdì 24 marzo 2023) Fondi – Per la seconda volta il Fondo per l’ambiente italiano sceglie Fondi per le Giornate Fai rendendo visitabile Villa Purificato, in via Ponte Tavolato 13. La residenza fu fatta costruire dal maestro attorno ad un fulcro preesistente di proprietà della famiglia. In questa casa il pittore nativo di Fondi Domenico Purificato soggiornò a lungo ospitando personalità importanti del mondo politico, artistico e cinematografico dell’epoca. Negli anni ’70 e ’80 la Villa ha inoltre vissuto momenti celebrativi nell’ambito del premio nazionale “La Pastora”, istituito proprio dal maestro. L’iniziativa, organizzata dalla delegazione Fai di Gaeta, gode del patrocinio del Comune di Fondi. “Abbinare la Città di Fondi alle ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 marzo 2023)– Per la seconda volta il Fondo per l’ambiente italiano sceglieper leFai rendendo visitabile, in via Ponte Tavolato 13. La residenza fu fatta costruire dal maestro attorno ad un fulcro preesistente di proprietà della famiglia. In questa casa il pittore nativo diDomenicosoggiornò a lungo ospitando personalità importanti del mondo politico, artistico e cinematografico dell’epoca. Negli anni ’70 e ’80 laha inoltre vissuto momenti celebrativi nell’ambito del premio nazionale “La Pastora”, istituito proprio dal maestro. L’iniziativa, organizzata dalla delegazione Fai di Gaeta, gode del patrocinio del Comune di. “Abbinare la Città dialle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Giornate FAI di Primavera 2023. I luoghi visitabili in tutta Italia - FebyTH : RT @loveandthecity_: Andare ai concerti nei primi anni 2000: compri il biglietto, vai al concerto Andare ai concerti adesso: punta la svegl… - LazioEventi : Ultima domenica del mese e come di consueto torna la domenica gratuita ai Musei Vaticani. Tornano anche le giornat… - andreastoolbox : Giornate FAI di Primavera 2023: un itinerario, regione per regione, tra i luoghi aperti in Italia #FAI #Giornate… - artribune : Giornate FAI di Primavera 2023: un itinerario, regione per regione, tra i luoghi aperti in Italia -