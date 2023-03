Gigi D’Alessio e Clementino nella bufera per l’inno di Mameli (Di venerdì 24 marzo 2023) Per la nazionale italiana quella di ieri, 23 marzo, non è stata una bella serata. Gli azzurri, in corsa per la qualifica agli Europei, sono stati sconfitti 2-1 dai rivali inglesi e, prima del fischio iniziale, sono stati costretti ad ascoltare una versione diciamo poco ortodossa del loro inno. A cantare l’inno di Mameli allo Stadio Maradona di Napoli, proprio per fare un omaggio alla città, sono stati due cantanti napoletani: Gigi D’Alessio e Clementino. Il duo si è esibito in una rivisitazione del tradizionale inno nazionale che ha lasciato di stucco, e non in senso positivo, tifosi e spettatori. l’inno di Mameli di Gigi D’Alessio e Clementino Da qualche tempo la UEFA sta cercando di emulare lo sport in stile Stati ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 marzo 2023) Per la nazionale italiana quella di ieri, 23 marzo, non è stata una bella serata. Gli azzurri, in corsa per la qualifica agli Europei, sono stati sconfitti 2-1 dai rivali inglesi e, prima del fischio iniziale, sono stati costretti ad ascoltare una versione diciamo poco ortodossa del loro inno. A cantarediallo Stadio Maradona di Napoli, proprio per fare un omaggio alla città, sono stati due cantanti napoletani:. Il duo si è esibito in una rivisitazione del tradizionale inno nazionale che ha lasciato di stucco, e non in senso positivo, tifosi e spettatori.didiDa qualche tempo la UEFA sta cercando di emulare lo sport in stile Stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Dopo aver ascoltato l’inno di Mameli cantato dalla coppia Gigi D’Alessio-Clementino, non abbiamo più nulla da chied… - fanpage : #ItaliaInghilterra - L'inno della nazionale cantato per la prima volta da Gigi D'Alessio e Clementino - FulvioPaglia : L’inno cantato da Gigi D’Alessio e Clementino è una punizione. Non so per cosa, ma qualcosa abbiamo fatto. - CorradoTrovato3 : RT @guidotolomei: Neanche uno Juventino in rosa, la maglia della Konami e l’inno cantato da Gigi D’Alessio farebbero traballare chiunque.… - VaneGenevieve : RT @armagio: Trovo giusto aver fatto cantare l’inno a Gigi D’Alessio, sarebbe stato molto più amaro uscire con la sensazione che l’#Italia… -

'che è 'sta cafonata10 minuti agghiaccianti' - gigi d'alessio e clementino straziano l'inno di mameli

'Prima la Rai che oscura il ricordo di Vialli, poi i fischi all'inno inglese dei tifosi di Napoli e infine l'inno di Mameli stile ...

Italia - Inghilterra, va tutto storto al momento degli inni: 'Ma che è sta cafonata' Le cose non sono andate meglio quando è toccato all' inizio nazionale italiano , cantato e interpretato in versione ritmata da Clementino e Gigi D'Alessio . Se qualcuno ha salvato l'idea di cantare ...