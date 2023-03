Giaele De Donà su Oriana: “Non mi piaceva” e svela il motivo (Di venerdì 24 marzo 2023) Le due finaliste del Grande Fratello Vip si fanno delle confidenze e Giaele ha confidato ad Oriana perché all’inizio non le piaceva É tempo di confidenze al Grande Fratello Vip 7. Sono gli ultimi giorni per i vipponi nella casa del reality show che spegnerà le sue luci il prossimo 3 aprile. Sono passati sei mesi da quando i vipponi di questa settima edizione hanno varcato la porta rossa, in tanti hanno inseguito il sogno di arrivare in finale e adesso i vipponi rimasti nel loft sono nove. Tra ipotesi e preferenze sul possibile vincitore, dentro la casa più spiata d’Italia sono nate piccole e grandi amicizie e i vipponi ormai in totale empatia si scambiano delle confidenze. leggi anche–> Nikita Pelizon cambia idea: cosa ha detto su Antonino Spinalbese al GF Vip Come quella che si sono fatte Giaele De ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Le due finaliste del Grande Fratello Vip si fanno delle confidenze eha confidato adperché all’inizio non leÉ tempo di confidenze al Grande Fratello Vip 7. Sono gli ultimi giorni per i vipponi nella casa del reality show che spegnerà le sue luci il prossimo 3 aprile. Sono passati sei mesi da quando i vipponi di questa settima edizione hanno varcato la porta rossa, in tanti hanno inseguito il sogno di arrivare in finale e adesso i vipponi rimasti nel loft sono nove. Tra ipotesi e preferenze sul possibile vincitore, dentro la casa più spiata d’Italia sono nate piccole e grandi amicizie e i vipponi ormai in totale empatia si scambiano delle confidenze. leggi anche–> Nikita Pelizon cambia idea: cosa ha detto su Antonino Spinalbese al GF Vip Come quella che si sono fatteDe ...

