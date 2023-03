Giacomo Lasorella invoca il ritorno di un Audi anche per le radio (Di venerdì 24 marzo 2023) Lasorella (Agcom): torni un’Audi pure perle radio Italia Oggi, di ClAudio Plazzotta, pag. 17 (…) E ci mette il carico pure il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, sottolineando come «la sicurezza nazionale passa attraverso il sistema dei media, e il contributo di Auditel è sempre più decisivo in questa fase di transizione digitale. Stiamo preparando un disegno di legge dedicato al metaverso e alla intelligenza artificiale delle piattaforme che ci operano, per vigilare sulla libertà delle scelte dei consumatori e sui sistemi di raccomandazione, basati su algoritmi, che eventualmente limitino tale libertà. Osservando quanto accade in altri regimi, temiamo un pericolo di controllo sociale. E invece il controllo delle Audience fatto da un soggetto terzo, e al cui ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 24 marzo 2023)(Agcom): torni un’pure perleItalia Oggi, di Clo Plazzotta, pag. 17 (…) E ci mette il carico pure il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, sottolineando come «la sicurezza nazionale passa attraverso il sistema dei media, e il contributo ditel è sempre più decisivo in questa fase di transizione digitale. Stiamo preparando un disegno di legge dedicato al metaverso e alla intelligenza artificiale delle piattaforme che ci operano, per vigilare sulla libertà delle scelte dei consumatori e sui sistemi di raccomandazione, basati su algoritmi, che eventualmente limitino tale libertà. Osservando quanto accade in altri regimi, temiamo un pericolo di controllo sociale. E invece il controllo delleence fatto da un soggetto terzo, e al cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Claplaz : Il presidente dell'@AGCOMunica, Giacomo Lasorella, auspica che a breve si arrivi ad avere un Jic, una vera Audi che… - TRAI : Bilateral meeting between Dr. P.D. Vaghela, Chairman-TRAI and Mr. Giacomo Lasorella, President of Autorità per le G… -