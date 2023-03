Giacomo Giorgio sta frequentando Beatrice Vendramin? (Di venerdì 24 marzo 2023) Nelle ultime ore Giacomo Giorgio è stato paparazzato insieme a Beatrice Vendramin: i due attori si stanno frequentando? L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 24 marzo 2023) Nelle ultime oreè stato paparazzato insieme a: i due attori si stanno? L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... yourfavross : altra cosa che non accetto oggi: giacomo giorgio fidanzato - Stef_j8 : @_lasilviaaa Lui è Giacomo Giorgio, Ciro di mare fuori, e lei purtroppo non sono io ahahha no scherzo è la fidanzata mi pare - 91LouisSun : RT @ovunquetusiaaa: edit fancam mare fuori ciro ricci giacomo giorgio baila morena - 10_lasere : RT @xbrsmile: buongiorno sto iniziando una nuova giornata senza essere la fidanzata di giacomo giorgio dunque si prospetta essere una giorn… - Lov_Ciro : ODDIO GIACOMO GIORGIO HA MESSO UNA STORIA La storia: -