GF Vip 7, i Donnalisi insultano i vipponi in gioco con un aereo: la reazione della Casa (Di venerdì 24 marzo 2023) In queste ore, i vipponi della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno ricevuto un aereo tutt'altro che piacevole. Proprio com'era accaduto qualche settimana fa, uno striscione in cielo ha offeso i concorrenti ancora in gioco. Se l'altra volta il messaggio fu censurato dagli autori, questa volta il testo è perfettamente leggibile. Arriva dai fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, i quali hanno voluto sottolineare che i veri protagonisti erano appunto i loro beniamini. Grande Fratello Vip 7: un messaggio inaspettato Il cielo di Cinecittà ha accolto l'ennesimo aereo sorvolato sulla Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta il testo ha del clamoroso ed è stato possibile leggere in diretta su Mediaset Extra. E' firmato Donnalisi ed è una chiara offesa ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Valeria80932179 : @_soleilandia_ Solo perché hanno più fandom schierati... Perché per il resto le puntate erano il donnalisi Vip! Anz… - GFucci58 : RT @Giusy506: Noi iconici fino alla fine ???? Loro lo sanno che sono state comparse in cuor loro lo sanno???? DONNALISI VIP #donnalisi #gfvip… - ADelleNotizie : Grande Fratello Vip ultim’ora: chi esce #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #tavassi #onestini #oriana #oriele… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Siete state solo comparse nel GF dei Donnalisi'. Un aereo sorvola la casa del GF VIP con un messaggio contro i concorrenti ri… - Giusy688 : RT @cavallo_pompeo: Sperando in questa reunion! L'ira salernitana e l'ira veneta che ha sfamato questa edizione del Grande Antonella Vip!… -