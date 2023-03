Gf Vip 7, Giaele De Donà svela qual era il vero motivo per cui Oriana Marzoli “non le piaceva” (Di venerdì 24 marzo 2023) Giaele De Dona e Oriana Marzoli, due delle tre finaliste insieme a Micol Incorvaia della settimana edizione del Grande Fratello Vip, negli ultimi mesi sono diventate grandissime amiche. Le due Vippone hanno stretto un rapporto davvero speciale, tant’è che dopo il reality show vorrebbero farsi un tatuaggio in comune, ovvero OMG, le iniziali dei loro nomi e quello di Micol. C’è stato un tempo però che le due apparivano molto distanti, quasi non si rivolgevano la parola. Giaele più volte aveva ammesso di non apprezzare l’influencer venezuelana. Cosa è cambiato fra le due donne? A rivelarlo è stata la stessa Giaele De Donà durante uno scambio di battute con la Marzoli e Tavassi. Ecco le sue parole riportate da Blogtivvu.com: Mi stava ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 marzo 2023)De Dona e, due delle tre finaliste insieme a Micol Incorvaia della settimana edizione del Grande Fratello Vip, negli ultimi mesi sono diventate grandissime amiche. Le due Vippone hanno stretto un rapporto davspeciale, tant’è che dopo il reality show vorrebbero farsi un tatuaggio in comune, ovOMG, le iniziali dei loro nomi e quello di Micol. C’è stato un tempo però che le due apparivano molto distanti, quasi non si rivolgevano la parola.più volte aveva ammesso di non apprezzare l’influencer venezuelana. Cosa è cambiato fra le due donne? A rivelarlo è stata la stessaDedurante uno scambio di battute con lae Tavassi. Ecco le sue parole riportate da Blogtivvu.com: Mi stava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Giaele De Donà svela qual era il vero motivo per cui Oriana Marzoli “non le piaceva” - virgivirgivivi : Anticipazioni GF VIP 7, torna il sorriso: c’entra proprio lui! - virgivirgivivi : Anticipazioni Semifinale GF VIP 27 Marzo: televoto flash, finalista, eliminato e sorprese - Antonin92413762 : Gf Vip, Giaele rivelazione scottante: 'Tavassi per me...' - 361_magazine : Le due finaliste del Grande Fratello Vip si fanno delle confidenze e Giaele ha confidato ad Oriana perché all'inizi… -