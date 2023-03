Germania, Lunedì 27 Marzo maxi sciopero dei trasporti: il Paese rischia la paralisi (Di venerdì 24 marzo 2023) In Germania è stato proclamato dai sindacati Evg e Verdi, per Lunedì 27 Marzo un maxi sciopero dei dipendenti dei trasporti pubblici che rischia di paralizzare l’intero Paese. Lo sciopero riguarderà principalmente i trasporti ferroviari a lunga percorrenza, quelli regionali, il trasporto urbano, i porti e gli aeroporti. In un incontro con la stampa, gli organizzatori hanno detto che la protesta durerà tutta ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Inè stato proclamato dai sindacati Evg e Verdi, per27undei dipendenti deipubblici chedi paralizzare l’intero. Loriguarderà principalmente iferroviari a lunga percorrenza, quelli regionali, il trasporto urbano, i porti e gli aeroporti. In un incontro con la stampa, gli organizzatori hanno detto che la protesta durerà tutta ... TAG24.

