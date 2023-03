Germania, auto su pedoni ad aeroporto Colonia: feriti (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Un uomo alla guida di un’auto a noleggio ha investito diversi pedoni in un parcheggio dell’aeroporto Colonia-Bonn, ferendone “cinque o sei”, e si è scontrato con altri veicoli. Lo ha riferito il sito di Deutsche Welle. Secondo un portavoce della polizia, l’uomo alla guida avrebbe problemi di salute mentale. “Sembra che abbia intenzionalmente speronato diverse auto e investito dei pedoni, che non sono riusciti” a togliersi dalla traiettoria dell’auto, ha spiegato il portavoce. La polizia ha precisato che il 57enne ha anche ferito due agenti mentre resisteva all’arresto. È stato quindi portato in un ospedale di Colonia dove sarà sottoposto ad analisi psicologiche prima di essere trasferito in un ospedale psichiatrico. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Un uomo alla guida di un’a noleggio ha investito diversiin un parcheggio dell’-Bonn, ferendone “cinque o sei”, e si è scontrato con altri veicoli. Lo ha riferito il sito di Deutsche Welle. Secondo un portavoce della polizia, l’uomo alla guida avrebbe problemi di salute mentale. “Sembra che abbia intenzionalmente speronato diversee investito dei, che non sono riusciti” a togliersi dalla traiettoria dell’, ha spiegato il portavoce. La polizia ha precisato che il 57enne ha anche ferito due agenti mentre resisteva all’arresto. È stato quindi portato in un ospedale didove sarà sottoposto ad analisi psicologiche prima di essere trasferito in un ospedale psichiatrico. L'articolo ...

