Geriatra | “Cucina italiana ha ricchezza e varietà uniche | elisir longevità”

(Adnkronos) – "Dopo la dieta Mediterranea, già patrimonio dell'umanità, l'allargamento di questo riconoscimento a tutta la Cucina italiana credo che sia una iniziativa giusta. La nostra dieta ha nel suo cuore i capisaldi della dieta Mediterranea, l'uso di elementi molto vari che vanno dalle proteine animali a quelle vegetali, dal pesce alla frutta e la verdura, e poi l'olio Evo. Elementi che vengono interpretati nelle tante ricette regionali che sono una unicità e varietà a livello mondiale. E che hanno contribuito a fare dell'Italia uno dei Paesi con l'aspettativa di vita più alta, mangiare sano e in modo equilibrato è una spinta alla longevità". Così all'Adnkronos Salute il Geriatra Nicola Ferrara, docente di Medicina interna dell'Università Federico II di Napoli ed ex presidente della Società

