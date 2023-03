Gene Gnocchi a Ciao Maschio: «I miei spermatozoi avevano un problema» – Video in anteprima (Di venerdì 24 marzo 2023) Gene Gnocchi a Ciao Maschio Nel nuovo appuntamento di Ciao Maschio, in onda domani sera su Rai 1 dopo Il Cantante Mascherato, Nunzia De Girolamo incontra tre nuovi uomini per parlare con loro – tema della puntata – dei sensi di colpa. Gene Gnocchi (ospite con il giurato di Ballando con le Stelle Fabio Canino e l’attore Francesco Procopio) fa una confessione: non riusciva ad avere figli perché “i miei spermatozoi avevano un problema“. “Quando non riesci ad avere figli, la colpa è sempre dell’uomo. Cioè, io avevo un problema che non riuscivamo ad averli e mia moglie subito: ‘Devi fare l’analisi del liquido seminale’ (…) Sono andato all’ufficio delle analisi liquidi… ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 marzo 2023)Nel nuovo appuntamento di, in onda domani sera su Rai 1 dopo Il Cantante Mascherato, Nunzia De Girolamo incontra tre nuovi uomini per parlare con loro – tema della puntata – dei sensi di colpa.(ospite con il giurato di Ballando con le Stelle Fabio Canino e l’attore Francesco Procopio) fa una confessione: non riusciva ad avere figli perché “iun“. “Quando non riesci ad avere figli, la colpa è sempre dell’uomo. Cioè, io avevo unche non riuscivamo ad averli e mia moglie subito: ‘Devi fare l’analisi del liquido seminale’ (…) Sono andato all’ufficio delle analisi liquidi… ...

