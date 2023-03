Gemma Galgani sfila ricreando una scena di Pretty Woman (Di venerdì 24 marzo 2023) Gemma Galgani ha sfilato a Uomini e Donne ricrendo una scena del film Pretty Woman. Ecco il video L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 24 marzo 2023)hato a Uomini e Donne ricrendo unadel film. Ecco il video L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Gemma Galgani ricrea una scena di Pretty Woman e sale su un pianoforte: la sfilata si infiamma (VIDEO) #uominiedonne - devotoaltrash : RT @Mattiabuonocore: Ieri #UominieDonne al 30.5%, lunedì a 2,9 milioni. Possiamo dire che Gemma Galgani, tornata protagonista, è in modalit… - Federic01996 : RT @Mattiabuonocore: Ieri #UominieDonne al 30.5%, lunedì a 2,9 milioni. Possiamo dire che Gemma Galgani, tornata protagonista, è in modalit… - Gi01992 : RT @Mattiabuonocore: Ieri #UominieDonne al 30.5%, lunedì a 2,9 milioni. Possiamo dire che Gemma Galgani, tornata protagonista, è in modalit… - daenystormborn_ : NON GEMMA GALGANI COME UNA BROOKE LOGAN QUALSIASI SFILANDO PER LA BROOKES BEDROOM ?? #uominiedonne -