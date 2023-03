Gazzetta – Nagelsmann | i motivi dell’esonero al Bayern | il retroscena e Tuchel in arrivo

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 24 marzo 2023) 2023-03-24 12:42:35Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalladello Sport: Alle origini di una decisione a sorpresa, tra scelte di pancia, sorpresa in spogliatoio e un sostituto,, nel mirino già da tempo Decisioni di pancia, più che di testa. L’esonero di Julianha spiazzato tutti, compreso il tecnico stesso che, infatti, era in vacanza in Austria con la fidanzata e non sapeva di rischiare l’allontanamento. Si era organizzato per rientrare a Monaco in tempo per dirigere, lunedì prossimo, l’allenamento in vista dello scontro diretto con il Borussia Dortmund del prossimo primo aprile. Nella serata di giovedì, mentre i dirigenti delstavano decidendo di esonerarlo, lui, ad amici e giornalisti che lo contattavano chiedendogli lumi sulla ...