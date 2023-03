Gand-Wevelgem 2023, i favoriti. Wout van Aert vuole anticipare, Jasper Philipsen per la volata (Di venerdì 24 marzo 2023) De Panne, E3 Saxo ed ora Gand-Wevelgem. Si sente il profumo di Fiandre, ma manca ancora una settimana alla Ronde, per ora bisogna accontentarsi delle altre corse belghe, che come abbiamo visto sono in ogni caso spettacolare. Domenica altra sfida tra muri, pavé e vento: 85ma edizione della storica corsa che vedrà partire favorito nuovamente il vincitore di oggi ad Harelbeke Wout van Aert. Jumbo-Visma ricca di corridori di talento e belga che può sfruttare una condizione eccezionale per vincere in ogni modo, che sia anticipando o aspettando lo sprint. In volata, lo ha fatto vedere mercoledì a De Panne, sembra una spanna sopra tutti Jasper Philipsen. L’uomo dell’Alpecin-Deceuninck non è fermo sui muri e può sicuramente tenere il passo dei migliori per poi regolarli allo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) De Panne, E3 Saxo ed ora. Si sente il profumo di Fiandre, ma manca ancora una settimana alla Ronde, per ora bisogna accontentarsi delle altre corse belghe, che come abbiamo visto sono in ogni caso spettacolare. Domenica altra sfida tra muri, pavé e vento: 85ma edizione della storica corsa che vedrà partire favorito nuovamente il vincitore di oggi ad Harelbekevan. Jumbo-Visma ricca di corridori di talento e belga che può sfruttare una condizione eccezionale per vincere in ogni modo, che sia anticipando o aspettando lo sprint. In, lo ha fatto vedere mercoledì a De Panne, sembra una spanna sopra tutti. L’uomo dell’Alpecin-Deceuninck non è fermo sui muri e può sicuramente tenere il passo dei migliori per poi regolarli allo ...

