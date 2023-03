Gaeta / Cadde in via Marina di Serapo, dopo sedici anni fa arriva il risarcimento per una 87enne (Di venerdì 24 marzo 2023) Gaeta – Meglio tardi che mai. dopo 16 anni e mezzo – l’episodio si era verificato l’11 dicembre 2007 – si è concluso davanti la prima sezione civile del Tribunale di Latina un contenzioso sollevato da una donna, Anna Pisapia, ora 87enne, vittima di una rovinosa caduta capitatole nel dicembre di 16 anni fa quando, L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di venerdì 24 marzo 2023)– Meglio tardi che mai.16e mezzo – l’episodio si era verificato l’11 dicembre 2007 – si è concluso davanti la prima sezione civile del Tribunale di Latina un contenzioso sollevato da una donna, Anna Pisapia, ora, vittima di una rovinosa caduta capitatole nel dicembre di 16fa quando, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Gaeta / Cadde in via Marina di Serapo, dopo sedici anni fa arriva il risarcimento per una 87enne -