G I Joe La Nascita dei Cobra film stasera in tv 24 marzo | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 24 marzo 2023) G.I. Joe Ladeiè ilin tv venerdì 242023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV G.I. Joe Ladeiin tv: cast TITOLO ORIGINALE: G.I. Joe: The Rise ofUSCITO IL: 11 settembre 2009 GENERE: Azione, Avventura ANNO: 2009 REGIA: Stephen Sommers CAST: Dennis Quaid, Channing Tatum, Sienna Miller, Joseph Gordon-Levitt, Marlon Wayans, Rachel Nichols, Ray Park DURATA: 118 Minuti G.I. Joe Ladei...