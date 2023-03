Furto in casa a Sant’Angelo dei Lombardi: presi in flagranza (Di venerdì 24 marzo 2023) Furto in casa, presa un coppia di Sant’Angelo dei Lombardi grazie ad una tempestiva telefonata al 112 da parte di un cittadino Furto in casa a Sant’Angelo dei Lombardi: presa una coppia in flagranza di reato. A renderlo noto una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. A finire nella rete dei militari dell’Arma due persone di Sant’Angelo dei Lombardi. Si tratta di una coppia 22 anni lei e 38 anni lui, arrestati in flagranza per “Furto in abitazione”. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri a Sant’Angelo dei Lombardi e tutto è iniziato da una segnalazione al 112 di un possibile Furto in ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 24 marzo 2023)in, presa un coppia dideigrazie ad una tempestiva telefonata al 112 da parte di un cittadinoindei: presa una coppia indi reato. A renderlo noto una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. A finire nella rete dei militari dell’Arma due persone didei. Si tratta di una coppia 22 anni lei e 38 anni lui, arrestati inper “in abitazione”. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri adeie tutto è iniziato da una segnalazione al 112 di un possibilein ...

