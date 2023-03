Fratelli d'Italia vuole abrogare il reato di tortura: la proposta in Commissione Giustizia (Di venerdì 24 marzo 2023) Fratelli d'Italia ha proposto una legge per abrogare il reato di tortura, introdotto nel 2017. La proposta è arrivata alla Commissione Giustizia di Montecitorio. "Per tutelare adeguatamente l'... Leggi su globalist (Di venerdì 24 marzo 2023)d'ha proposto una legge perildi, introdotto nel 2017. Laè arrivata alladi Montecitorio. "Per tutelare adeguatamente l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il PD continua a salire, mentre Fratelli d'Italia scende al di sotto del 30% - ultimora_pol : #Camera Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogare il reato di tortura introdotto nell'ordinamen… - borghi_claudio : @UnioneCivicaVi Ehm... scusi ma che diamine dice? A parte che la Meloni fa merenda con chi vuole e che c'entra con… - domusbyMotor : RT @AlekosPrete: Intanto in Europa dormono. L'eurodeputato di Fratelli d'Italia Piero Fiocchi dorme durante l’incontro tra gli Agricoltori… - DanielaPF75 : RT @ultimora_pol: #Camera Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogare il reato di tortura introdotto nell'ordinamento ita… -