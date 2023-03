Fratelli d’Italia è il firmatario di una proposta di legge per abrogare il reato di tortura (Di venerdì 24 marzo 2023) Una proposta di legge per abrogare il reato di tortura introdotto nell’ordinamento italiano nel 2017 dopo un tormentato iter parlamentare. A presentarla sono alcuni esponenti di Fratelli d’Italia con prima firmataria Imma Vietri. Con il provvedimento, assegnato in Commissione Giustizia della Camera, si intendono di fatto abrogare gli articoli 613-bis e 613-ter del Codice penale ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Unadiperildiintrodotto nell’ordinamento italiano nel 2017 dopo un tormentato iter parlamentare. A presentarla sono alcuni esponenti dicon prima firmataria Imma Vietri. Con il provvedimento, assegnato in Commissione Giustizia della Camera, si intendono di fattogli articoli 613-bis e 613-ter del Codice penale ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il PD continua a salire, mentre Fratelli d'Italia scende al di sotto del 30% - ultimora_pol : #Camera Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogare il reato di tortura introdotto nell'ordinamen… - borghi_claudio : @UnioneCivicaVi Ehm... scusi ma che diamine dice? A parte che la Meloni fa merenda con chi vuole e che c'entra con… - domusbyMotor : RT @AlekosPrete: Intanto in Europa dormono. L'eurodeputato di Fratelli d'Italia Piero Fiocchi dorme durante l’incontro tra gli Agricoltori… - DanielaPF75 : RT @ultimora_pol: #Camera Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogare il reato di tortura introdotto nell'ordinamento ita… -

Madri e bimbi in cella, la trappola della destra fa infuriare il PD Ma l'8 marzo il testo è stato bloccato da una serie di emendamenti peggiorativi avanzati dalla maggioranza di Fratelli d'Italia, e ieri è stata ritirata definitivamente dalla prima firmataria. Gli ... Gravidanza per altri: la destra lancia l'assalto alla Costituzione Calenda usa la gpa per attaccare Schlein, ma il compagno di partito Enrico Costa avverte sul fatto che la proposta di Fratelli d'Italia è anticostituzionale e anche Mara Carfagna non ha ripresentato, ... "Educazione fisica": la strana storia tra le mura di una scuola Produzione Italia 2023. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA ... La sceneggiatura (da un dramma teatrale) è dei fratelli Damiano e Fabio ...(da un dramma teatrale) è dei fratelli Damiano e Fabio D'... Ma l'8 marzo il testo è stato bloccato da una serie di emendamenti peggiorativi avanzati dalla maggioranza di, e ieri è stata ritirata definitivamente dalla prima firmataria. Gli ...Calenda usa la gpa per attaccare Schlein, ma il compagno di partito Enrico Costa avverte sul fatto che la proposta diè anticostituzionale e anche Mara Carfagna non ha ripresentato, ...Produzione2023. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA ... La sceneggiatura (da un dramma teatrale) è deiDamiano e Fabio ...(da un dramma teatrale) è deiDamiano e Fabio'... Sondaggi politici, il Partito Democratico vola a otto punti da Fratelli d ... Fanpage.it