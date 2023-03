Frassinetti | “Favorire l’orientamento motorio già dalla scuola dell’infanzia”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 24 marzo 2023) “Bisogna portare lo sport al centro della, per i valori che trasmette e per i benefici fisici e mentali che derivano da qualsiasi pratica sportiva. I giovani hanno bisogno di fare attività fisica e vanno motivati favorendogià, così come è necessaria la partecipazione attiva di alunni con disabilità, per migliorare l’inclusione e la socializzazione". L'articolo .