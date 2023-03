Frank Matano su Francesco Pio Maimone: il post sulla camorra svela il suo passato (Di venerdì 24 marzo 2023) Frank Matano ha dedicato un post a Francesco Pio Maimone, il ragazzo di 18 anni, incensurato, ucciso per errore a Napoli da Francesco Pio Valda, un giovane di 20 anni, legato ad ambienti di camorra. Maimone si è trovato nel momento sbagliato in cui Valda, durante una rissa, cercava di rispondere ad un affronto sparando. Nel suo post condiviso su Facebook, Matano ha voluto dare il suo ultimo saluto a Maimone, ricordando un episodio del suo passato, in provincia di Caserta. L’attore ha ricordato infatti di quando andava al liceo linguistico e un bullo, che cercava di dimostrare a tutti i costi di essere degno dei suoi amici camorristi, gli diede una testata sui denti. Il ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 24 marzo 2023)ha dedicato unPio, il ragazzo di 18 anni, incensurato, ucciso per errore a Napoli daPio Valda, un giovane di 20 anni, legato ad ambienti disi è trovato nel momento sbagliato in cui Valda, durante una rissa, cercava di rispondere ad un affronto sparando. Nel suocondiviso su Facebook,ha voluto dare il suo ultimo saluto a, ricordando un episodio del suo, in provincia di Caserta. L’attore ha ricordato infatti di quando andava al liceo linguistico e un bullo, che cercava di dimostrare a tutti i costi di essere degno dei suoi amici camorristi, gli diede una testata sui denti. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinemaserietvit : Frank Matano su Francesco Pio Maimone: il post sulla camorra svela il suo passato - infoitinterno : Frank Matano scrive un pensiero sulla morte di Francesco Pio, ucciso agli chalet - infoitinterno : Lo sfogo di Frank Matano, ricordando Checco Maimone: “Lo Stato ha lasciato migliaia di ragazzi a loro stessi” - infoitinterno : 'So cosa significa crescere con la camorra'. L'addio di Frank Matano a Francesco Pio, ucciso per errore a 18 anni - infoitinterno : Omicidio di Francesco Pio Maimone, lo sfogo di Frank Matano: «Ragazzi abbandonati dallo Stato in questo mondo di po… -