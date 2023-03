FRANCO CALIFANO. Vita, successi, canzoni ed eccessi del “Prévert di Trastevere” (Di venerdì 24 marzo 2023) A dieci anni esatti dalla scomparsa di FRANCO CALIFANO un libro ne ripercorre la storia personale e la carriera artistica: fresco di stampa e disponibile dal 23 marzo in tutte le librerie e rivenditori online, , scritto da Giangilberto Monti e Vito Vita e pubblicato da Gremese Editore, verrà presentato in anteprima a Roma, alla presenza degli autori, lunedì 3 aprile, alle ore 18:30 presso la Libreria “Notebook” all’Auditorium. Un incontro aperto a tutti e moderato dallo scrittore e critico musicale Michele Neri e dal promoter e produttore discografico Gianni Marsili, testimone di una lunga amicizia con il cantante. Artista discontinuo ma di eccezionale talento, autore di grandi successi, interprete di canzoni dialettali romanesche, infaticabile animatore delle notti capitoline e talvolta ... Leggi su nonewsmagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) A dieci anni esatti dalla scomparsa diun libro ne ripercorre la storia personale e la carriera artistica: fresco di stampa e disponibile dal 23 marzo in tutte le librerie e rivenditori online, , scritto da Giangilberto Monti e Vitoe pubblicato da Gremese Editore, verrà presentato in anteprima a Roma, alla presenza degli autori, lunedì 3 aprile, alle ore 18:30 presso la Libreria “Notebook” all’Auditorium. Un incontro aperto a tutti e moderato dallo scrittore e critico musicale Michele Neri e dal promoter e produttore discografico Gianni Marsili, testimone di una lunga amicizia con il cantante. Artista discontinuo ma di eccezionale talento, autore di grandi, interprete didialettali romanesche, infaticabile animatore delle notti capitoline e talvolta ...

