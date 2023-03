Francia | sindacalisti | Le proteste continuano | nel mirino la visita di re Carlo III

(Di venerdì 24 marzo 2023) Secondo i dati del ministero dell'Interno, più di un milione di persone sono scese in piazza giovedì in tutta la, di cui 119mila solo a Parigi. Le manifestazioni sono state scatenate dalla ...

Per saperne di più /// PARIGI La visita di Re Carlo in, tra scontri e manifestazioni.e partiti di sinistra avvertono che la visita di Re Carlo " prevista per questo fine ...Secondo i dati del ministero dell'Interno, più di un milione di persone sono scese in piazza giovedì in tutta la, di cui 119mila solo a Parigi. Le manifestazioni sono state scatenate dalla legge che ha innalzato di due anni l'età pensionabile, ossia fino a 64 anni. I sindacati hanno organizzato ulteriori ...e partiti di sinistra avvertono che la visita di Re Carlo - prevista per questo fine ... In, il prefetto di Parigi Laurent Nunez, responsabile della sicurezza nella capitale, ha ...

In Francia non si placano le proteste contro la riforma delle pensioni. "Continueremo la mobilitazione e anche la visita di re Carlo III sarà nel nostro mirino". Lo hanno annunciato due sindacalisti, ...In Francia non si ferma la guerriglia contro la riforma delle ... I manifestanti, tra lavoratori e sindacalisti, urlano slogan contro il presidente. “Andremo avanti fino al ritiro della riforma”, ...