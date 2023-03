Francia-Olanda, che papera di Cillessen: sbaglia l’uscita, gol di Upamecano (VIDEO) (Di venerdì 24 marzo 2023) Disastroso Cillessen in Francia-Olanda. Il portiere orange combina un pasticcio clamoroso su una punizione laterale battuta da Griezmann e tocca in modo davvero scomposto il pallone, lasciandolo nella disponibilità di Upamecano che può segnare a porta vuota portando sul 2-0 i transalpini nella sfida delle qualificazioni a Euro 2024. In alto ecco le immagini della rete. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Disastrosoin. Il portiere orange combina un pasticcio clamoroso su una punizione laterale battuta da Griezmann e tocca in modo davvero scomposto il pallone, lasciandolo nella disponibilità diche può segnare a porta vuota portando sul 2-0 i transalpini nella sfida delle qualificazioni a Euro 2024. In alto ecco le immagini della rete. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #ItaliaInghilterra L'Italia non perdeva una partita di Qualificazioni Europee dal 2006 (3-1 vs Francia), non ne per… - ladyonorato : In Francia, Olanda, Grecia, scioperi e blocchi dei trasporti a ripetizione. Un filo comune lega queste proteste: no… - sportface2016 : #FranciaOlanda, che papera di #Cillessen: sbaglia l'uscita e arriva il gol di #Upamecano | VIDEO - CarpaneseSilva1 : RT @stefycascu: Gli agricoltori olandesi innaffiano gli edifici governativi e le forze speciali con il letame Le proteste sono dovute al s… - marcoranieri72 : RT @agambella: Allo Stade de France è iniziata Francia-Olanda. I manifestanti hanno chiesto ai tifosi di protestare al minuto 49 e 3 second… -